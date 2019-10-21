Antalya'da öğretmeni dövdüğü iddia edilen müdüre, yeni okulunda tepki

KONYAALTI'NDA, 16 Ekim'de meydana gelen olayda, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nun müdürü B.T. ile görsel sanatlar öğretmeni A.U. arasında tartışma çıktı. Öğrencilerin okulda olduğu saatte çıkan tartışma, koridorda devam etti. Diğer öğretmenlerin önünde meydana gelen olayda B.T.'nin, öğretmen A.U.'nun başına cisimle vurduğu ileri sürüldü. Kanlar içinde kalan A.U., ihbarla okula gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kavganın basına yansımanın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince B.T., aynı ilçedeki Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak atanırken, bu okulun müdürü de kavganın çıktığı okulda görevlendirildi.



VELİLER BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI



Z. Marsel- Z. Denizhan Öner Ortaokulu'nda bir grup veli, okulun bazı öğretmenleri ve Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi üyeleri ile okulun önünde basın açıklaması yaparak, B.T.'yi protesto etti. Veliler, bu görevlendirmenin adil olmadığını belirterek, B.T.'nin okuldan alınmasını istedi.



'MÜDÜR AÇIĞA ALINMALIYDI'



Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar ise kurumların yasalardan alınan yetkiler ile yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Bu müdürün soruşturma ve araştırma esnasında geçici süreli açığa alınması gerekirken yine ilçenin en güzide okullarından birine görevlendirilerek adeta ödüllendirildiği görülmektedir. Yaşadığımız bu dönemde insanlara çağdışı olan şiddetin uygulanmasına karşı durulması gerekirken kurumun yöneticisinin öğretmene uyguladığı şiddet kabul edilemez. Örnek olması gereken okul idarecileri ve öğretmenler bu davranışı sergiledikleri zaman kötü örnek oluşturur" dedi.