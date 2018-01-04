Antalya'da 'Noel Baba’ya yeni yer

GÜZEL Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Noel Baba Kilisesi girişine yerleştirilen Noel Baba Heykeli, geçtiğimiz yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve 3 meydanı içeren Demre Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında Demre Belediyesi tarafından kaldırıldı. Ankaralı heykeltıraş Necdet Can tarafından 2008 yılında yapılan ve sırtındaki çocuklarla ilçe ile kilisenin sembolü olan heykelin ilçe belediyesinin deposunda tutulduğu, geçtiğimiz aylarda biten Noel Baba Meydan Projesi kapsamında yerinin değiştiği ve daha görünür bir noktaya konulacağı kaydedildi.

Demre Belediye başkanı Süleyman Topçu, proje kapsamında mevcut yerinden kaldırılan heykel için yer belirleme çalışmasının sona erdiğini belirterek " Proje kapsamında bulunduğu yerden alınan ve şu anda depoda muhafaza edilen heykel, önümüzdeki günlerde Noel Baba Kilisesi’nin önünde herkesin görebileceği en güzel noktaya konulacak" dedi.