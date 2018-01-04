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Antalya'da 'Noel Baba’ya yeni yer

Antalya'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Kilisesi girişinde bulunan Noel Baba heykeli, meydan çalışmaları kapsamında kaldırıldı. Demre Belediyesi tarafından yeni yeri belirleninceye kadar depoda tutulduğu bildirilen heykelin Noel baba kilisesinin önünde herkesin görebileceği bir noktaya konulacağı bildirildi

Antalya'da 'Noel Baba’ya yeni yer

Antalya'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Kilisesi girişinde bulunan Noel Baba heykeli, meydan çalışmaları kapsamında kaldırıldı. Demre Belediyesi tarafından yeni yeri belirleninceye kadar depoda tutulduğu bildirilen heykelin Noel baba kilisesinin önünde herkesin görebileceği bir noktaya konulacağı bildirildi

04 Ocak 2018 Perşembe 18:52
Antalya'da 'Noel Baba’ya yeni yer
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GÜZEL Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Noel Baba Kilisesi girişine yerleştirilen Noel Baba Heykeli, geçtiğimiz yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve 3 meydanı içeren Demre Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında Demre Belediyesi tarafından kaldırıldı. Ankaralı heykeltıraş Necdet Can tarafından 2008 yılında yapılan ve sırtındaki çocuklarla ilçe ile kilisenin sembolü olan heykelin ilçe belediyesinin deposunda tutulduğu, geçtiğimiz aylarda biten Noel Baba Meydan Projesi kapsamında yerinin değiştiği ve daha görünür bir noktaya konulacağı kaydedildi.

Demre Belediye başkanı Süleyman Topçu, proje kapsamında mevcut yerinden kaldırılan heykel için yer belirleme çalışmasının sona erdiğini belirterek " Proje kapsamında bulunduğu yerden alınan ve şu anda depoda muhafaza edilen heykel, önümüzdeki günlerde Noel Baba Kilisesi’nin önünde herkesin görebileceği en güzel noktaya konulacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaDemreNoel Baba
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