Antalya'da nisan ayında kar yürüyüşü

DÜNYANIN en yüksek dağlarından biri olan Everest Dağı'na, 3 ayda tırmanarak Türk bayrağını zirveye diken Türk dağcılardan Yılmaz Sevgül, iki oğlunu da kendisi gibi doğa tutkunu, maceracı ve korkusuz yetiştiriyor. 2366 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine çıkan Sevgül ve iki oğlu, bahar güneşinin tadını çıkardı. Yiğit ile farklı zirvelere defalarca tırmanış yaptığını belirten Yılmaz Sevgül, "Yağız da ekibimize dahil oldu. Nisan ayında kar yürüyüşünün tadını çıkardık. Tahtalı Dağı'nın zirvesinde adım atılmamış noktalara yürüdük. Daha önceden bu bölgenin yürüyüş rotasını ben çizmiştim. Kendi çizdiğim rotada iki oğlumla birlikte yürümek mutluluk verici" dedi.