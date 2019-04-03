Antalya'da müzelerde yaz saati başladı

Antalya'da kış sezonu süresince pazartesi hariç haftanın her günü 08.30-18.00 saatleri arası ziyarete açık olan ören yerleri ve müzeler yaz saati uygulamasına geçti

Antalya'da müzelerde yaz saati başladı
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TURİZM sezonunun başlamasıyla birlikte ören yerleri ve müzelerde yaz saati uygulamasına başlandı. 08.30- 18.00 saatleri arasında hizmet veren müze ve ören yerleri, 1 Nisan itibarıyla 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Uygulama ekim ayı sonuna kadar sürecek. Antalya Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Alanya Müzesi, Alanya Atatürk Evi Müzesi, Side Müzesi, Noel Baba Müzesi, Aspendos, Perge, Phaselis, Olympos, Patara, Xanthos, Termessos, Myra, Symena, Alanya Kalesi ve Side Antik Tiyatrosu belirlenen saat dilimlerinde açık olacak. Ekim ayı sonunda ise kış saati uygulamasına geçilecek.

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