Antalya'da motosiklete bir kurban daha

KAZA, dün gece yarısı Alakent Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Köşkerler Mahallesi'ne doğru seyreden İsa Mittiri yönetimindeki 07 ZAG 58 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletle birlikte yolda sürüklenen Mittiri, çöp bidonuna çarptı. Ağır yaralanan Mittiri'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa Mittiri yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamın yitirdi. Mittiri'nin kaza anında kask takmadığı ve ehliyetinin olduğu belirlendi. Mittiri'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Demre Köşkerler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



