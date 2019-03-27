Antalya'da minikler sokaktaki dostlarını unutmadı

DEMRE'DEKİ Hacımusaoğlu Anaokulu'nun Doğa Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Zehra Çelik Kocakaya ve anneleriyle birlikte sokak hayvanları için yem kapları yaptı. Okulda uygulanan sosyal sorumluluk projesi olan 'Sevimli Dostlarımıza Sorumluluklarımız' projesi kapsamında 5 litrelik plastik su şişelerinden yaptıkları yem kaplarıyla birlikte Yunus Emre Parkı'na gelen öğrenciler, yem doldurdukları kapları parkın uygun noktalarına bıraktı. Sınıf öğretmeni Zehra Çelik Kocakaya, "Sınıfımızdaki 4 yaş grubundaki 15 öğrencimiz, aileleriyle birlikte sokak hayvanları için birer yem kabı yaptı. Bugün bu kapları uygun yerlere bırakıyoruz. Bu kaplardan her hafta bir annemiz sorumlu olacak. Eksilen yemler tamamlanacak. Ayrıca görevli anne evlerdeki bayat ekmekleri, yemek artıklarını toplayacak. Yem kaplarına koyacak. Bu projeyle öğrencilerimizde farkındalık oluşturarak küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırmak, paylaşma, dayanışma duygusu kazandırmak istiyoruz" dedi.