Antalya'da metruk binada yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, yangın saat 11.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak’taki kullanılmayan müstakil evde çıktı. Sahibinin bir süre önce vefat ettiği evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangın, yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyürken evlerin birbirine yakın olması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürdüğü yangının uyuşturucu madde kullanan şahıslar tarafından çıkarıldığı üzerinde duruluyor.
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