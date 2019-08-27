Antalya'da memurlardan iş bırakma eylemi

2019- 2020 yılı için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle KESK'e bağlı sendika üyeleri iş bırakma eylemi yaptı. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı binası önünde toplanan eylemciler adına konuşan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Devrim Mol, yapılan maaş tekliflerine tepki gösterdi. Mol, "Bir önceki toplu sözleşmeden beri yoksulluk sınırı yüzde 38 artarak 4 bin 990 TL'den 6 bin 670 TL'ye çıkmıştır. Sadece son bir yıl içerinde dört kişilik bir ailenin açlık sınırında 350 TL artış yaşanmıştır. İğneden ipliğe zam furyası hız kesmeden devam etmektedir. Son iki ay içinde elektriğe, doğalgaza yüzde 15 zam gelmiştir. Tütün ürünleri son iki haftada yüzde 20 zamlanmıştır. 3 milyon kamu emekçisine, 2 milyon kamu emekçisi emeklisine sefalet artış oranları dayatan, temel hiçbir sorununu çözmeyen, aksine hepimizle alay edilen bu teklif sahiplerine buradan sesleniyoruz, bize reva gördüğünüz bu teklif bizim için yok hükmündedir" dedi.

Basın açıklamasının ardından protestocular davul ve zurna eşliğinde halay çekerek tepkilerini gösterdi.