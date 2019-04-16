Antalya'da markalar zirvesi

Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Corporate Stars Zirve 2019, Türkiye'nin ünlü markalarının temsilcilerini bir araya getirdi. Rixos Sungate Otel'de 15-18 Nisan tarihlerindeki buluşmanın açılış konuşmasını Rixos Otelleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince yaptı.

Antalya'da markalar zirvesi
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ANTALYA'DA bu yıl ilki gerçekleştirilen Corporate Stars Zirve 2019, 100'ün üzerinde firmanın etkinlik denetçilerini ve grup seyahatleri ile ilgili satın alma ve karar vericilerini buluşturdu. Organizasyonun yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy, Corporate Stars'ı, 'Zihinleri doyurmak' olarak tanımladı. Ersoy, "Burada konuşmacılarımız ve tanınmış isimlerin panelleri olacak. Firmaların birbiriyle ve servis sağlayıcılarla tanışmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Aynı zamanda birbirimizi güncelleyerek, yeniliklerden haberdar olmayı istiyoruz" dedi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Rixos Otelleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Rixos ismini nasıl marka yaptığını anlatarak, marka yolculuğunda yaşadıklarını özetledi. Tamince'nin konuşmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Demir, 'Huzur, barış ve bilime tahsis edilen kıta-Antarktika' başlıklı konuşma yaptı. Doç. Dr. Demir, Türk Antarktika Araştırma İstasyonu kapsamındaki çalışmalarını aktararak deneyimlerini paylaştı. Zirve, 'Üstel Teknoloji Üstel İnsanlık' başlıklı panelle sürdü. Markus Lehto moderatörlüğünde başlayan panelin konukları ise Canan Atalay, Taner Erkoç ve Şahin Çağlayan oldu. Panelde, teknoloji değişimlerinin olağanüstü hızda gerçekleşmesinin, alışkanlıklar ve yaşam tarzlarını derinden etkilemesi ele alındı.

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