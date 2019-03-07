Antalya'da kundaklanan otomobil, kullanılmaz hale geldi

KEMER Merkez Mahallesi'ndeki Kervansaray Sitesi'nin önünde park halindeki Orhan Özel'e ait 07 K 5960 plakalı otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, aracın H.Y. tarafından kundaklandığını belirledi. Orhan Özel ile aralarında alacak- verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen H.Y.'nin sokakta yaşadığı, herhangi bir ikametinin olmadığı kaydedildi.

Polis H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.