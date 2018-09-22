Antalya'da kum heykellere 7'den 70'e ilgi

MURATPAŞA Lara sahilinde bu yıl 12'nci kez kapıları açan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Devasa kum heykellerin sergilendiği sergiyi gezenler alanda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Festival yönetimi de sosyal medyadaki ziyaretçi fotoğraflarını, festivalin resmi hesaplarında paylaşarak alanı gezenlerin mutluluklarına ortak oluyor. 'Legend- Efsaneler' temasıyla açılan kum heykel festivalini gece ziyaret edenler ise led ışıklarla aydınlatılan heykellerin büyülü atmosferine kendilerini kaptırıyor.

Festival Direktörü Cem Karaca, yılların verdiği tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini belirtti. Son yıllarda yaygınlaşan, düzenlendiği bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatının Antalya'da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarını ağırladığını belirten Cem Karaca, "Heykeller başta turistler olmak üzere her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak, turizmin 12 aya yayılmasına katkı koymak" dedi.

Bu nedenle festivali yıl boyunca açık tuttuklarını anlatan Karaca, "Yeni sezonun heykellerinin yapımına nisan ayından itibaren başlanacak. İsteyenler buraya gelip çalışmaları izleyebilecek" dedi.

Festivalin gündüz ile gece farklı atmosfere büründüğünün altını çizen Karaca, "Gündüz gezilebilen festival alanımız gece olduğunda ise renkli led ışıklarla aydınlatılıyor. Heykeller ışıkların altında boyut değiştiriyor. Çok mistik bir atmosfer oluyor" diye konuştu.