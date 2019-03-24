Antalya'da korkutan yangın

Kemer'de ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının ormana sıçramaması için yoğun çalışma başlattı

Antalya'da korkutan yangın
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KEMER'E bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafından bulunan çöplük alanda saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 dönümlük alandaki yangının ormana sıçramaması için çalışılıyor.

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