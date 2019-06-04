Antalya'da korkutan orman yangını

Finike'de çıkan orman yangını paniğe neden oldu

Antalya'da korkutan orman yangını
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ALINAN bilgiye göre Finike'ye bağlı Yuvallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor. Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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