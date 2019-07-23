Antalya'da konser verecek olan Lopez, Türk yetkilileri uyardı

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez It's My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Türk hayranlarına konser verecek.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Muhteşem bir konserle sevenlerinin karşısına çıkacak ünlü yıldızın konser biletleri ise dudak uçuklatıyor. Konseri ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek. Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı.

TÜRK YETKİLİLERE UYARIDA BULUNDU

Bir otelde konser verecek olan Lopez'in nişanlısı ve çocuklarıyla Antalya'da 4 gün kalacağı kesinleşti. Lopez, Antalya konseri için birçok imkanı ayağına sunan Türk yetkililere "Abartmayın" uyarısında bulundu.

HELİKOPTERLE DEĞİL CİPLE ALINMAK İSTİYOR

Ünlü şarkıcı, 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlarla kaplı 3 katlı villada kalacak. Bir anlamda ön balayı yapacak olan sanatçı, havalimanından helikopterle değil ciple alınmak istediğini yetkililere iletti.