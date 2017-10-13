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Antalya'da kömür kazanı patladı! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da, mangal kömürü imalinde kullanılan kazanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, işyeri sahibi emekli emniyet müdürü 46 yaşındaki Sedat Erem yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Antalya'da kömür kazanı patladı! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da, mangal kömürü imalinde kullanılan kazanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, işyeri sahibi emekli emniyet müdürü 46 yaşındaki Sedat Erem yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

13 Ekim 2017 Cuma 11:53
Antalya'da kömür kazanı patladı! 1 ölü, 2 yaralı
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OLAY, bugün saat 07.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi kanal boyunda bulunan bahçede meydana geldi. Emniyet müdürlüğünden emekli olduktan sonra Bereketoğlu Kömürcülük adıyla açtığı işyerinde soba ve mangal kömürü imal eden Sedat Erem, 2 işçiyle kazanda çalışırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada kazan kapağı isabet eden Sedat Erem ağır yaralandı. İşçisi Hüseyin Zincirkıran ile soyadı öğrenilemeyen Suriye uyruklu 'Mahmut' adlı çalışanı da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sedat Erem, özel bir otomobille hastaneye götürülürken yolda ambulansa alındı. Erem, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay sonrası kendi imkânları ile hastaneye giden Zincirkıran ile Mahmut adlı kişi tedaviye alındı. Olay sonrası patlamanın bulunduğu yerde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Sedat Erem'in ölümü yakanlarını üzüntüye boğdu. Erem'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Son Güncelleme: 13.10.2017 12:00
Anahtar Kelimeler:
Mangal KömürüAntalya
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