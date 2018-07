Antalya'da kobra yılanının ısırdığı Aref'ten kötü haber!

SİHİRBAZLIK gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırmıştı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref, sağlığına kavuşması için Mısır'a götürülmüştü. Vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle 24 tüp serum verilecek olan Aref'in menajeri, son durumu ve tedavi süreci hakkında açıklama yaptı.

"ŞU ANA KADAR YAŞAMASI MUCİZE, BAZI BÖLGELERİNDE KISMI FELÇ GÖZÜKÜYOR"

Aref'in sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan menajeri de "Arkadaşlar Aref'in tedavi süreci dün başladı. 24 tüp panzehir uygulanacaktır, şu ana kadar 6 tüp uygulandı. Doktorların dediğine göre şu ana kadar yaşaması mucize çünkü panzehirin ilk 6 saat içinde uygulanması gerekiyormuş. Şu an vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor. Tedavinin sonunda geçmesini umuyoruz" dedi.

"KOLUMDA VE AYAKLARIMDA HİSSİZLİK VAR"

Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da tedavisi süren 28 yaşındaki ünlü illüzyonist, "Şu an tedavi yapılıyor. Bazı yerlerde hissetmemezlik var. Daha öncesine göre daha iyi. Sokulan bölgede ve ayaklarımda hissizlik var. Zaman içerisinde 'aşılabilir' diyorlar. İlk defa böyle bir durum yaşıyorum. İyileştikten sonra gösterilerime devam edeceğim" dedi.

"HAYATİ RİSK YOK"

Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği'nden görevlendirilen bir kişi de Aref'in sağlık sürecini yakından takip ediyor. Aref'in asistanı da kendisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Mısır Büyükelçiliği'nde görevli Tarık adlı kişi, "Aref Bey'in sağlık durumu çok iyiye gidiyor. Tedaviye olumlu cevap verdi. Panzehir tedavisine dün başladık. Hayati bir riski yok. Bugün saat 15.00'te yeniden serum verilecek. Hastanede ne kadar süre kalacağına bu akşam karar verilecek. Aref Bey isteği üzerine Mısır'a geldi. Biz de Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı ile elçilik olarak iletişime geçtik. Bir saatte uçakla Mısır'a geldiler. Uçaktan iner inmez yarım saat içinde hastaneye varıldı."

"5 SAAT SONRA HASTANEYE GELDİ"

Aref Ghafouri'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavisini yürüten erişkin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın, Aref Ghafouri'nin geçtiğimiz pazar günü hastaneye yılan ısırması şikayetiyle başvurduğunu hatırlattı. Hastanın yılan ısırığının üzerinden 5 saatlik sürenin ardından hastaneye geldiğini kaydeden Çakın, Aref'in durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 13:48