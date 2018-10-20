Antalya'da KOBİ'ler gelecek için buluşuyor

ANTALYA'DA tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla panel düzenlenecek. 22 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek panele, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman, FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar katılacak. KOBİ'lerin finansmana erişim ve yararlanabilecekleri kaynak alternatiflerini arttırmak adına Finansal Kurumlar Birliğinin desteği ile düzenlenecek panelde katılımcılar, turizmin başkenti, ticaret ve tarımda lokomotif şehir Antalya'da finansmana erişim, destek programları, ticarette faktöring, hibe krediler, borçlanma araçları konularını masaya yatıracak.