Antalya'da kimyasala karşı kompost

ÇEVRECİ Komşu Kart başta olmak üzere Türkiye çapında nitelikli atıklarını geri dönüşümü konusunda öncü çalışmaları hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, kentsel atıkların önemli bölümünü oluşturan park ve bahçe atıklarını doğal bir gübre olan komposta dönüştürüyor.

Belediyenin kendi parklarından, site ve apartmanlarını bahçelerinden toplanan dal ve çim gibi bahçe atıkları, Ermenek Mahallesi'nde bulunan kompost üretim tesisinde önce özel makineler tarafından parçalanıp öğütülüyor ardından çürümeye bırakılıyor. Atıkların komposta dönüşümü yaklaşık 8 – 12 ay devam ederken süreçte oluşturulan yığının sıcaklık ve nem takibi yapılarak fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin park ve bahçelerinden park ve bahçelerimizden yılda ortalama 4 bin ton dal ve 1500 ton çim atığı çıkıyor. Bu atıklara site ve apartmanların bahçelerinden toplananlarda eklenince günlük yaklaşık 4 kamyon atık kompost dönüşüm sericine ekleniyor.