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Antalya'da kedi kurtarma operasyonu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yolun alt kısmındaki kayalık alana düşen yaralı kedi tüm çabalara karşın bulunamadı

Antalya'da kedi kurtarma operasyonu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yolun alt kısmındaki kayalık alana düşen yaralı kedi tüm çabalara karşın bulunamadı

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:58
Antalya'da kedi kurtarma operasyonu
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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yolun alt kısmındaki kayalık alana düşen yaralı kedi tüm çabalara karşın bulunamadı.
Hurma Mahallesi Hisarçandır yolunda bir otomobilin çarptığı kedi kenardaki kayalıklara düştü.
Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kediyi kurtarmak için seferber oldu.
İş makinelerinin de kullanıldığı yaklaşık 3 saatlik kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
Akıbeti bilinmeyen kedinin bulunması için arama çalışmalarına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.
Görgü tanığı semt sakini Aybars Gül, balkonda otururken yoldan geçen bir otomobilin kediye çarparak olay yerinden uzaklaştığını gördüğünü söyledi.
Kedinin çarpmanın şiddetiyle yol alt tarafındaki kayalık alana düştüğünü belirten Gül, hemen itfaiyeyi arayıp yardım istediklerini anlattı.

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