Antalya'da kaykaycı çocuklarından trafikte tehlikeli hareketler

ANTALYA genelinde çocukların büyük ilgisini çeken paten ve kaykay tutkusu, gün geçtikçe tehlike oluşturmaya başladı. Kazaya davetiye çıkaran çocuklara sürücüler de tepki gösterdi. Çocukların yoğun araç trafiğinin arasında paten ve kaykaylarla hareket yaptığını belirten yaya ve sürücüler, “Yaşları daha küçük ama yaptıkları tehlikeli hareketlerin farkında değiller. Birilerinin bu çocukları uyarmaları gerekiyor. Yol ortasına çıkıp değişik hareketler yapıyorlar. Bizler korkuyoruz. Birilerinin bu çocukları uyarması gerekiyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 11:12