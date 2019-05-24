Antalya'da kaykaycı çocuklarından trafikte tehlikeli hareketler

 Antalya’da yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocukların, ana cadde ve mahalle aralarında paten ve kaykayla dolaşmaları büyük tehlike oluşturdu. 

Antalya'da kaykaycı çocuklarından trafikte tehlikeli hareketler
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ANTALYA genelinde çocukların büyük ilgisini çeken paten ve kaykay tutkusu, gün geçtikçe tehlike oluşturmaya başladı. Kazaya davetiye çıkaran çocuklara sürücüler de tepki gösterdi. Çocukların yoğun araç trafiğinin arasında paten ve kaykaylarla hareket yaptığını belirten yaya ve sürücüler, “Yaşları daha küçük ama yaptıkları tehlikeli hareketlerin farkında değiller. Birilerinin bu çocukları uyarmaları gerekiyor. Yol ortasına çıkıp değişik hareketler yapıyorlar. Bizler korkuyoruz. Birilerinin bu çocukları uyarması gerekiyor” dedi. 

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 11:12
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