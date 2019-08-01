Antalya'da kayaya oturan tekne kurtarıldı

İTALYAN bir kişiye ait olan 13 metre uzunluğundaki İtalyan bayraklı 'Coromandel' adlı tekne, seyir halindeyken Demre'ye bağlı Kekova Koyu'nda bulunan Koyun Adası'nda kayaya oturdu. Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından İtalyan denizci yardım çağrısı yaptı. Teknenin karaya oturduğunu gören Kaleköy'de bulunun Hasan Tülü'ye ait 'Sevilay' adlı büyük tekneyle turizmci Hasan Takır'a ait balıkçı motoru yardıma koştu. Kayaya oturan tekne, direğinden diğer teknelere bağlandıktan sonra yan yatırılarak oturduğu kayadan kurtarıldı. İtalyan kaptan kendisine yardım edenleri teknesine davet ederek teşekkür etti. İtalyan denizci daha sonra yapılan kontrolde teknede hasar olmadığı belirlenmesi üzerine yoluna devam etti.