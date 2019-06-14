Antalya'da karne sevinci

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 15 Eylül 2018 günü başlayan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Antalya il genelinde toplam 33 bin 225 öğretmenin görev yaptığı 1666 okulda 466 bin 507 öğrenciye karneleri dağıtıldı. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karne töreni ise Muratpaşa İlçesi Emel Sevgi Taner İlkokulu'nda yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Başsavcı Halil İnal, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy katıldı. Veliler de çocuklarının karne heyecanına ortak oldu.



VELİ VE ÖĞRENCİLERE YAZ TATİLİ TAVSİYELERİ

Öğrencilere karnelerinin yanı sıra kitap hediye edilirken, tüm öğrenciler için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlattığı ve veliler için 'Çocuklarla yapabileceğiniz yaz etkinlikleri' başlıklı 73 tavsiyeden oluşan liste dağıtıldı. Listede velilerin çocuklarıyla birlikte yapmaları için önerilen tavsiyelerden bazıları şöyle; “Bir çiçek dikin ve büyütün. Birlikte bir fidan dikin. Doğa yürüyüşü yapın. Müze ziyareti yapın. Birlikte bir ağaca çıkın ve doğayı seyredin. Mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin. Bir bilim insanının hayatını araştırın. Sokak hayvanlarına su verin. Salıncak kurun. Kağıttan gemi yapmayı öğretin. Birlikte evinizi temizleyin. Çocuğunuza yüksek sesle kitap okutun. Kurabiye, kek yaparak komşularınıza götürün. Su ve enerji tasarruf yöntemlerini birlikte öğrenin. Düğme ve sökük dikmeyi öğretin. Çivi çakmayı öğretin. Kuşlara yem verin. Birine mektup yazın ve postalayın. Çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin. Birlikte ilk yardım detayı öğrenin. Kütüphaneye gidin ve üye olun. Ailece yere uzanıp yıldızları izleyin. Yoğurt yapmayı öğretin. Güneşin doğuşunu ve batışını izleyin." Antalya'da karne alan öğrencilerin 55 bin 520'si anaokulu, 141 bin 372'si ilkokul, 129 bin 52'si ortaokul, 17 bin 657'si imam hatip ortaokulu, 69 bin 987'si anadolu liseleri, 10 bin 167'si anadolu imam hatip liseleri ve 42 bin 752'si ise mesleki teknik anadolu liselerinde öğrenim gördü.