Antalya'da kadınlardan pembe yürüyüş

ANTALYA 01-31 Ekim “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial Antalya Hastaneleri, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), işbirliğiyle düzenlenen meme kanseri farkındalık yürüyüşü, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı 21 No’lu plajdan başlayıp Olbia Konser Alanı’nda sona erdi.

Yürüyüşe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin yanı sıra,üzerinde “Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır” yazılı pembe tişört giyen kadın ve erkekler katıldı. Yürüyüş boyunca Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da marşlarıyla gruba eşlik etti.

Olbia Konser alanına gelen gruba, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

"Önemli olan toplumu sağlıklı tutabilmek"

Burada konuşan Vali Karaloğlu ise sağlık hizmetlerinde önleyici ve tedavi edici olmak üzere iki tür çalışmalarının olduğunu belirtti.

Türkiye’de tedavi edici sağlık hizmetlerinin hep önde gözüktüğünü aktaran Vali Karaloğlu, “Hasta olduktan sonra sağlık hizmetleri verilirmiş anlayışımız var, bu doğru değil. Asıl olan toplumu sağlıklı tutabilmek, hasta etmemektir. Sağlıklı olmak asıl olmaktır. Bunu düzeltmemiz lazım. Kamuda yapılan sağlık yatırımları, aile sağlığı merkezleri aile hekimliği sistemi, Kanser Erken Teşhis,Tarama ve Eğitim Merkezimiz (KETEM)var. Meme ve rahim kanseriyle ilgili çalışmamız ücretsizdir. Erken tanı hayat kurtarıyor. Hastalıktan korkmaya gerek yok. Tedbirimizi alırsak, hastalığı erken yakalarsak korkmaya gerek yok” dedi.

"Erken tanının önemi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, güzel bir etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunun altını çizerek, sağlığın değerinin kaybedilince anlaşıldığına dikkat çekti.

İnsanın hedeflerine ulaşabilmesi için kaybetmemesi gereken şeyin sağlık olduğunu vurgulayan Türel,“ Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Erken tanı sağlığın en önemli teşhis noktasında tedavinin kolaylaştırıcı unsurudur. Sağlığımızı ihmal etmeden, kontrollerimizi rutin olarak yaptırdığımızda erken tanı sürecini kaçırmayız. Doktorların da işini kolaylaştırmış oluruz. Bu farkındalığı oluşturmaya destek vermek bir can kurtarma adına bile sonuca götürebilir. Sigara içmeyenlerin yüzde 30’unun kanserin yanından geçmediğini öğrendik" diye konuştu.

"Her kadın kendi doktoru olmalı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, her yıl meme kanserine farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptıklarını kaybetti.

Tüm kanser türlerinde erken tanının hayat kurtardığını işaret eden Ebru Türel,” Her kadın önce kendinin doktorudur. Periyodik testlerimizi yaptıracağız. Her sene kanserli hastaların yaş oranı düştü, sayı yükseldi. Bununla mücadele edebilmenin yolu erken tanıdır.”

"Antalya'da yılda 500-600 meme kanseri tanısı konuluyor"

Bu ayın tüm dünyada ‘Pembe Ekim ayı’ olarak anıldığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, önemli ayda kadınların sağlığını korumak ve onları meme kanseri konusunda bilinçlendirmek için çeşitli aktiviteler yaptıklarını söyledi.

“Hepimiz korkuyoruz, kaygı duyuyoruz”

Memorial Antalya Hastaneleri olarak etkinliği bu yıl 2’nci kez yaptıklarını ifade eden Prof.Dr. Özdoğan, kadın derneklerinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin de projeyi desteklediğini kaydetti. Tüm kadınlara, ‘Meme sağlığınızın farkında olun’ mesajını veren Prof. Dr. Özdoğan, “Tüm dünyada tıbbı tedaviler çok gelişti. Meme kanseri, hepimizi yaralayan bir olaydır. Hepimiz korkuyoruz, kaygı duyuyoruz” dedi.

Meme kanserinin Türkiye’de her yıl 16-17 bin kadını etkilediğini vurgulayan Prtof. Dr. Özdoğan şöyle konuştu: “Yıllar içinde baktığınızda bu çok büyük bir rakam. Meme kanseri kadınların yüzde 90’ını iyileştirebiliyoruz. İyileştirebilmemizin en önemli yolu; erkenden tanı koymak. O yüzden tüm kadınlara, ‘memenizin farkına varın’ diyoruz. Hiç olmazsa ayda 1 kez memenizi izleyin istiyoruz. Gelişmiş ülkelerde tüm dünyada yaklaşık yılda 180 milyon kanser tanısı konuluyor. Yaklaşık olarak 2 milyonu meme kanseri. Türkiye’de 2015 verilerine baktığımızda 17 bin meme kanseri olduğunu görüyoruz. Antalya’da da yılda 500-600 civarı meme kanseri tanısı konuluyor. Erken tanı koyduğumuzda bunları yok edebiliyoruz. Sadece meme kanserini iyileştirmede değil, memenin kozmetiğini ve görüntüsünü korumak da çok önemli. Kadının ruh sağlığı, cinselliği, güzelliği aslında hepsi bir bütün. Ne kadar erken tanı koyarsak başarılı oluyoruz” dedi.

"Ücretiz meme muayenesi"

Özel bir hastanede çalışmasına rağmen son 1 yılda ücretsiz meme muayenesi yaptığını belirten Meme Kanseri Cerrahisi Doç. Dr. Özer İlkgül, kendisine muayene için gelen 24 kadına ise, meme kanseri tanısı koyduğunu söyledi.

“Yaklaşık bin 300 hastaya ulaşabildik”

Amaçlarının, kadınların hastalık yokken muayene olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden İlkgül, “Biliyoruz ki kadınlar sürekli yoğunlar. Anneler, anneanneler çalışıyor ve vakitleri yok. Önce Cumartesi günüyle başladık ve bunu organize ettik. Sonra hafta içine sarkıttık. İlginin de arttığını fark ettik. Kadınlar çekiniyor, korkuyor bunları yenmek bizim elimizde. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu süre içinde yaklaşık bin 300 hastaya ulaşabildik. 24 kanser tanısı koyduk. Önemli olan sonuçtan öte yöntem ve şekli. O ortamı sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Tanılarla bu işi şekillendirdik.”

"Kanseri yendi"

Meme kanserini yenen Suzan Bingöl, 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulduğunu ve 1 yıl tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Bingöl, erken tanının önemine değinerek, “Burada iyileşeceğim demek, karamsar olmamak lazım” dedi.

Konuşmaların ardından şarkıcı Burcu Güneş sahne aldı ve gökyüzüne pembe balon bıraktı.

Güneş, hareketli ve slov şarkılarla hayranlarına güzel bir konser verdi.

Burcu Güneş, Antalya’nın ikinci memleketi olduğunu belirterek, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu dile getirdi.

Bir sanatçının şarkıları kadar, topluma ulaşabileceği en önemli yollardan biri sosyal sorumluluk projesinde yeralmak olduğunun altını çizen Güneş,” Elimden geldiği kadar sosyal sorumluluk projelerine katılarak farkındalık oluşturmak istiyorum. Meme kanserine farkındalık haftasında sizlerle olmak tan mutluyum. Buradan çıktığımız zaman yakınlarımıza bilgiler verelim. Erken teşhisi,kendi kendine muayeneyi anlatalım, sağlık taramalarının hangi yaşta başlaması gerektiğini anlatalım. Böylelikle erken tanı ile kansere hep birlikte dur diyebiliriz. Çevremizdeki bir kadına yakacağımız mumla kanser için umut ışığı olmuş oluruz.” diye konuştu.