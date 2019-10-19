Antalya'da kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptı

ATATÜRK Parkı'ndaki Antalya Kent Konseyi binası önünde bir araya gelen kadınlar, 'Kadın cinayetlerini acil önle', 'Ölmek istemiyoruz', 'Şiddetle barışmayacağız' sloganları attı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, gece yarısına kadar eylemini sürdürdü. Grup adına açıklama yapan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Kadın cinayetleri nasıl bugün başlamadıysa, kadınların şiddete isyanı da yeni değil. Kadınların öldürülmeden önce sesini duymak, cinayete varmadan erkek şiddetine engel olmak mümkün. Yeter ki buna dair bir toplumsal ve siyasi irade, buna yönelik politikalar olsun. Yerel ve merkezi politikaları belirleyenlere ve uygulayanlara, emniyet müdürlüklerine, savcılara, hakimlere, görevi korumak olan polislere, kadınları şiddet dolu evliliklere geri gönderen ailelere, bunu duyan akrabalara, sokaktan geçenlere, yani herkese sesleniyoruz, kadın cinayetlerini acil önle dedi. Açıklamanın ardından gece yarısına kadar oturma eylemi yapan kadınlar dağıldı.