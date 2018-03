Antalya'da 'Kadına şiddet' seferberliği

ANTALYA Valiliği tarafından Anayasa gereği yasa hükmünde olan 'İstanbul Sözleşmesi' ve 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' hükümlerine dayanılarak, hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Genelge', Vali Karaloğlu'nun imzasıyla yayımlandı. Belediyelere ve 69 kamu kurumuna gönderilen genelgenin amacı, şöyle açıklandı:

"Başta İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun olmak üzere ilgili mevzuat ve eylem planında yer alan; ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu tür şiddetle mücadele edilmesi ile ilgili hususların uygulanmasına dair usul ve esasları tespit etmek, uygulamadan doğan sorunlara çözüm bulmak ve idarenin tasarrufunda yapılan düzenlemeleri açıklamaktır."

TÜM KURUMLAR EĞİTİM VERECEK

Bu kapsamda, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından kadına yönelik şiddet ile ev içi şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet, kadın- erkek eşitliği, şiddet mağdurunun ikincil mağduriyetinin önlenmesi konularında sürekli ve düzenli eğitimler yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tüm okullarda, öğrencilerin yaş ve kapasitelerine uygun olarak kadına yönelik ve ev içi şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet, şiddet mağdurunun hakları konularında eğitime yönelik dersler konulacak.

SAĞLIK PERSONELİNİN ÖNEMİ

Mağdurlarla iletişime ilk geçen ve şiddeti ortaya çıkarma konusunda özel görevi olan sağlık personeli, bu konuda eğitimden geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Alo 183' ücretsiz ihbar hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulacak koordinasyonla '112 Acil Çağrı' hattı da kullanılarak, ihbar yapılması sağlanacak.

ADLİ TIP RAPORU VE PSİKİYATRİK MUAYENE

Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin ortaya çıkarılmasında önemli delil teşkil eden Adli Tıp raporu titizlikle hazırlanacak. Bu kapsamda, cinsel şiddet mağdurları için mutlaka psikiyatrik muayene yapılarak, mağdurun onayıyla vücudundaki darp izleri fotoğraflanıp, Adli Rapor Formu'na eklenecek. Mağdurun talebi halinde muayene sırasında avukatı da bulunabilecek.

MAĞDURA BARODAN AVUKAT

Sözleşmeye göre, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet içeren başvuru ve vakalarda, 'öldürmeye teşebbüs', 'cinsel saldırı' ve 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarında baroya haber verilecek ve mağdurlara istemleri aranmaksızın avukat atanacak. Ayrıca bu tür ihbara gelen kamu görevlilerine işlem yapma zorunluluğu da getirildi. İşlem yapmayan kamu görevlilerine sözleşme gereği tazminat yükümlülüğü getirildi. Şiddeti önleyici tedbirlerde belediyeler, meslek odaları ve STK'ların iş birliğiyle erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesine yönelik sosyal projeler geliştirilecek.

MAĞDURLARA KURS VE İŞ ÖNCELİĞİ

Şiddet mağdurlarını destekleyici tedbirlerde ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından meslek edindirme kurslarında ve işe yerleştirmelerde şiddet mağdurlarına öncelik verilerek kamusal hayata katılmaları sağlanacak. Her yıl İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) birincisi, bu yıl sonu ve her yıl sonu konuyla ilgili komisyona rapor sunacak.

YABANCI MAĞDURLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Hakkında koruma kararı verilen kişilerin çocuklarına kreş imkanı kapsamında ASPİM'in özel kreş ve gündüz bakımevlerinde olan kontenjanları kullanılacak. Koruyucu tedbir kararı verilen kişiler ASPİM'in konukevlerine yerleştirilecek. Bu tesisler dolu ise kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerine sevk edilecek. Şiddet mağduru olduğu değerlendirilen yabancılar hakkında da önleyici ve koruyucu tedbirler alınacak.

6 İLÇE BELEDİYESİNE KONUKEVİ TALİMATI

Nüfusu 100 bin üzerindeki ilçelerde belediyelerin kadınlar ve çocuklar için konukevi açma zorunluluğuyla ilgili de uyarıda bulunulan genelgede, Antalya'da 6 ilçede kadın konukevlerinin açılışına ilişkin çalışmaların bir an önce başlatılması ve yapılan çalışmalara ilişkin ilerleyen 6 ay içinde de raporların Antalya Valiliği'ne sunumu istendi.

BARO BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, yaptığı açıklamada, genelgenin hazırlanmasında Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nca emek harcandığını belirterek, bütün bileşenlere teşekkür etti. Başkan Balkan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelesinin, her zaman yüksek bir farkındalıkla süreceğini söyledi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

'İstanbul Sözleşmesi' olarak anılan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi', 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldı, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Metin, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınların her türlü şiddetten korunması, kadınlara yönelik şiddetin faillerinin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılmasını içeriyor.