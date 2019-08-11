banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Antalya'da kaçan boğaya Haluk Levent sahip çıktı

Antalya'da, kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçip, yaklaşık 5 kilometre koştuktan sonra kayboldu. Haluk Levent, o kaçak danaya sahip çıktı.

GÜNCEL 11.08.2019, 20:16 Melike Temir
Antalya'da kaçan boğaya Haluk Levent sahip çıktı
banner404

ANTALYA'da, kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçip, yaklaşık 5 kilometre koştuktan sonra kayboldu. Firari boğaya sahip çıkan Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand'ın yanına alalım." dedi.

KAÇAN BOĞA GÖZDEN KAYBOLDU

Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp, Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi. Boğa, yürüyüş yolunda kilometrelerce koşarken, denize girmek için sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler hayvanı görünce şaşırdı. Restoran ve kafe çalışanlarının da sahibine yardım etmek için yakalamaya çalıştığı boğa, kaçıp, sahilden uzaklaştı. Liman Mahallesi'ne kadar yakalamaya çalışanlardan kaçan boğa bir süre sonra gözden kayboldu.

HALUK LEVENT'TEN KAÇAN KURBANLIK PAYLAŞIMI

Sanatçı Haluk Levent, Antalya'da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayla ilgili sosyal medya hesabından, 'Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand'ın yanına alalım' notuyla paylaşımda bulundu. Haluk Levent geçen yıl Rize'nin İyidere ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğayı satın almıştı. 'Ferdinand' adını verilen boğa, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilmişti. Diğer yandan en son Konyaaltı sahilinde görülen kayıp boğanın arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

#Antalya #Haluk Levent #Boğa
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545