Antalya'da kaçak kurbağa toplayan 5 kişi yakalandı

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük dağı (Termessos) Şefliği görevlileri Döşemealtı Kırkgöz su kaynaklarında kurbağa toplandığı bilgisine ulaştı. Jandarmanın desteği ile bölgeye operasyon düzenleyen görevliler, 5 kişiye yakaladı. Yasak ticari faaliyete bağlı olarak 5 kişiye toplam 7 bin 900 lira para cezası uygulandı. Yakalanan kurbağalar ise tekrar Kırkgöz su kaynaklarına bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 10:39