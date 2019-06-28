Antalya'da Kabotaj Bayramı hazırlıkları tamamlandı

DENİZ Ticaret Odası Antalya Şubesi 16. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, meclis üyelerine oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. DTO yönetimi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programını da açıkladı. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın merkez ve ilçelerde coşku ile kutlanacağını söyledi. Bu sene 93'üncü yılı kutlanacak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Çetin, "29 ve 30 Haziran tarihlerinde Antalya Yelken ve Deniz Sporları Kulüpleri koordinesinde, Cumartesi günü Lazer ve Optimist yarışları yapılacak. Pazar günü de yat yarışları gerçekleşecek" dedi. 1 Temmuz Pazartesi günü 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak törenler, 09.15'de Kaleiçi Yat Limanı'ndan denize geleneksel çelenk bırakılmasıyla sürecek. Aynı gün saat 18.00'de Kaleiçi'nde geleneksel yüzme, yağlı direk, çıpa çıkarma ve Fly Board gösterileriyle kutlamalar devam edecek. Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, 40 kimsesiz, 40 şehit çocuğu ve huzurevlerinin 20 sakininden oluşan misafirler tekne turuna çıkarılarak renkli bir gün geçirmeleri sağlanacak. Çocuklar tur öncesi oyuncak müzesini de görme imkanı yakalayacak.