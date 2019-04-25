Antalya'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği helikopterle trafik denetimleri, Korkuteli, Elmalı ve Finike ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışmayla Korkuteli- Fethiye karayolunda da gerçekleştirildi. 'Algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti, karada ise jandarma trafik ekipleri görev aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde UH-1 helikopterle kural ihlali yapan sürücüler uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi. Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama yapan, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurarak, denetimlerini gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında kural ihlali yapan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

Diğer yandan uygulama çerçevesinde Korkuteli- Finike karayolunda konuşlandırılan ekipler 37 araçta denetim yaparak, araçlarda bulunan 88 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi. Helikopterle havadan yapılan trafik kontrollerinin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.