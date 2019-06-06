Antalya'da jandarma ve polisten ortak uygulama

KORKUTELİ Tatköy uygulama noktasındaki denetimlere Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen katıldı. Kaymakam Çimşit ve trafik ekipleri durdurulan sürücülere ve yanındakilere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları hız kurallarına uymaları ve seyir halinde cep telefonu kullanmamaları konularında uyarılarda bulundu. Sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini riske atmamaları için sürücülere mutlaka kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan Kaymakam Çimşit, İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın', 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim' ile 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Kaymakam Ömer Çimşit, “Yol denetimlerinde yaptığımız projelerle ilgili sürücülere bilgiler veriyoruz. Onların bu kampanyalara ve projelere daha duyarlı hale gelmelerini sağlıyoruz. Her gün yoğun bir şekilde denetimler devam edecek. Sürücülerden ricamız kesinlikle hız yapmasınlar ve trafik kurallarına uysunlar. Kurallara uyulduğunda kaza olmaz. Olsa bile ölüm olmaz. Onun için trafik kurallarına uyarak hareket edelim" dedi.

Kaymakam Ömer Çimşit, emniyet ve jandarma ekipleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.