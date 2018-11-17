Antalya'da ithal eylemci operasyonu

İSTANBULCumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah Anadolu Kültür Derneği Başkanvekili ve dernek yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Yale Üniversitesi Araştırmacısı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür A.Ş. DEPO Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür A.Ş. Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi akademisyeni Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ali Ekmekçi, Anadolu Kültür- Sivil İtiaatsizlik'ten Bora Sarı, Anadolu Kültür-Sivil İtiaatsizlik'ten Ayşegül Güzel, Anadolu Kültür A.Ş. Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmeni Betül Tanbay Yüten, Helsinki Yurtaşlar Derneği Üyesi Hande Özhabeş, Anadolu Kültür-Sivil İtaatsizlik'ten Filiz Telek, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu ve Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Minör oyunu yöneticilerinden Yusuf Cıvır olmak üzere 13 kişinin gözaltına alındı.

AMAÇ KAOS YARATMAK

Gözaltıların nedeni ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş.'nin sahibi Meh- met Osman Kavala'nın Gezi olaylarını Türkiye geneline yay- mak ve kaos ortamı meydana getirmeyi amaçladığının tespit edildiği, söz konusu şirketin de bu olayları finanse ve organize ettiği iddia edildi.

Dün gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay'ın da bulunduğu şüphelilerin de Kavala ile birlikte hareket ettikleri kaydedildi.

BİBER GAZI İÇİN KAMPANYA YAPMIŞ

Soruşturmada, şüphelilerin yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçladıkları vurgulandı.

Eylemlerin finansörü olarak bilinen Osman Kavala'nın da Avrupa'da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi ile gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak yasaklanması için çalışmalar yaptıkları da kaydedildi.

AMAÇ KAOS YARATMAK

Gözaltıların nedeni ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş.'nin sahibi Meh- met Osman Kavala'nın Gezi olaylarını Türkiye geneline yay- mak ve kaos ortamı meydana getirmeyi amaçladığının tespit edildiği, söz konusu şirketin de bu olayları finanse ve organize ettiği iddia edildi.

Dün gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay'ın da bulunduğu şüphelilerin de Kavala ile birlikte hareket ettikleri kaydedildi.

PROFESYONEL KİŞİLER

Şüphelilerin Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek için Anadolu Kültür A.Ş.'ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri, sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri ve duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın gibi profesyonel eylemciler getirttikleri öğrenildi.