Antalya'da inanılmaz olay! Yardım istediği arkadaşı, evini soydu

ANTALYA'DA oturan Sevilay Bayram, işlettiği kuyum dükkanı iflas edince bir miktar döviz, Türk parası, altın ve ziynet elinde kaldı. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evine getirdiği altın ve paraları bir çantaya koyan Bayram, çantayı da yatak odasında sakladı. 23 Mart Cumartesi günü aniden rahatsızlanan Bayram, eşine ulaşamayınca yakın arkadaşı Fuat Tutan'dan kendisini hastaneye götürmesini istedi. Fuat Tutan da Burhan Kalkan adlı arkadaşına otomobilini vererek, Sevilay Bayram'ı hastaneye götürmesini istedi. Doktorlar Bayram'ın yatışına karar verdi.

ANAHTARI ÇALIP KOPYASINI ÇIKARDI

Kısa süre sonra Fuat Tutan da hastaneye gelerek Bayram'ı ziyaret etti. İlacın etkisiyle uyuyan Bayram'ın yanından iddiaya göre evin anahtarını alan Fuat Tutan, refakatçı olarak da kız arkadaşını bıraktı. Fuat Tutan, hastaneye yakın bir yerde yedeğini yaptırdığı anahtarı aldığı yere bıraktı. Fuat Tutan kopyaladığı anahtarı Burhan Kalkan'a verip Bayram'ın evine gönderdi.

ÇAY DOLU VİSKİ ŞİŞELERİNİ DE ÇALDI

Anahtarla kapıyı açıp eve giren Burhan Kalkan, yatak odasındaki çantayı buldu. Çantadaki 33 bin TL ile 60 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete dolduran Kalkan, değerli gördüğü birkaç parça eşya ve dekor amaçlı kullanılan, içerisinde çay dolu viski şişelerini de çaldı. Elinde iki poşetle çıkarken güvenlik kameralarına yakalanan Kalkan, kısa sürede izini kaybettirdi. Sevilay Bayram'ın eve gelen küçük kızı evin dağınık olduğunu görünce hırsız girdiği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede zanlıların 14 suçtan kaydı bulunan Burhan Kalkan ve Fuat Tutan olduğunu tespit etti. Polisler Burhan Kalkan'ı yakalayıp gözaltına alırken, Fuat Tutan'ın de adresini belirledi. Fuat Tutan polisten kaçmaya çalışırken Dumlupınar Bulvarı'nda yakalandı. Fuat Tutan ile Burhan Kalkan, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

'90 BİN TL ZARARIM VAR'

Hastaneden evine geldiğinde büyük şok yaşadığını belirten Sevilay Bayram, yıllardır yakınında duran arkadaşının evine girip hırsızlık yapmasına anlam veremediğini söyledi. Çalınan altın ve paradan haber alamadığını ifade eden Bayram, "Hırsızın üzerinden 24 bin TL çıktı. Altınlar, ziynet eşyaları ve diğer çaldıkları yok. Birisine emanet olarak bıraktığını duydum. Ancak bana gelen giden hiçbir şey yok. Evimde dekor amaçlı kullandığım viski şişeleri vardı, onları dahi çalmış. Viski şişelerinin içinde çay vardı. Mutfakta harçlık olarak bulunan 50 TL'yi dahi çalmışlar. İki hırsızın ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 10:47