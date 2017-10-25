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'Antalya'da ilk ve tek okuluz'

İnönü İlkokulu'nun ev sahipliğinde Erasmus + projesi kapsamında Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden Alanya’ya gelen 32 öğrenci Alanya Belediye Başkanvekili Kasapoğlu'nu ziyaret etti

'Antalya'da ilk ve tek okuluz'

İnönü İlkokulu'nun ev sahipliğinde Erasmus + projesi kapsamında Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden Alanya’ya gelen 32 öğrenci Alanya Belediye Başkanvekili Kasapoğlu'nu ziyaret etti

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:03
'Antalya'da ilk ve tek okuluz'
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Haber: Alper KUTAY

İNÖNÜ İlkokulu ile Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü  “Güzel Avrupa’mız Aç gözünü Gör Evimi” Erasmus + AB projesi kapsamında yurtdışından gelen 32 öğrenci, Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanvekili Tunahan Kasapoğlu’na ülkeler arası kültür alışverişi temelinde oluşturulan Erasmus Projesi hakkında bilgi veren İnönü İlkokulu Müdürü Ahmet Yaman, İnönü İlkokulu’nun 2016 yılı Antalya ilinde AB projesine kabul edilen tek ilkokul olduğunu ifade etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonunda konukları ile hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, öğrencileri ve öğretmeleri projede sağladıkları başarılar için tebrik etti.

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İnönü İlkokuluErasmusAlmanyaPolonyaÇek Cumhuriyeti
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