Antalya'da iki gencin ölümüne neden olan sürücü 41 gün sonra tutuklandı

KAZA, 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Altınkum Mahallesi'nden üniversite yönüne giden Ahmet Turan Çelik yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile 913 Sokak'tan caddeye çıkan Elçin Üstünkanat yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik ve yanındaki Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz, yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Açıkgöz ve Çelik, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

İki genç toprağa verilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü Elçin Üstünkanat, işlemlerinin ardın çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK DAVA AÇTI, TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Elçin Üstünkanat hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Elçin Üstünkanat'ın olayda asli kusurlu olduğuna dair bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılan Üstünkanat tutuklanarak cezaevine gönderildi.