Antalya'da huzurevi sakinlerine bayrama özel sürpriz

Antalya Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (ASMEK) kursiyerleri, Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi saç kesimi ve bakımı yaptı.

Antalya'da huzurevi sakinlerine bayrama özel sürpriz
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DÖŞEMEALTI'NDAKİ Halil Akyüz Huzurevi’ni ziyaret eden Kemer ASMEK Saç Bakımı ve Yapımı kursiyerleri, huzurevindeki yaşlılara bayram sürprizi yaptı. ASMEK kursiyerleri, huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramı’na en güzel şekilde girmeleri için tüm hünerlerini gösterdi. Kursiyerler, özel olarak ilgilendikleri huzurevi sakinlerinin isteklerini de kırmayarak, kendi talepleri doğrultusunda saç kesimi, saç boyaması, saç bakımı ve cilt bakımı yaptı. ASMEK kursiyerleri huzurevinde büyükleriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Hem huzurevinde kalan kıymetli büyüklerimizi bayrama hazırladık hem de şimdiden ellerini öpüp bayramlaştık. Büyüklerimizin bizim bugünlere gelmemizde çok önemli emekleri var. Onları her zaman hatırlamalıyız" ifadelerinde bulundu. 

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