Antalya'da huzurevi sakinlerine bayrama özel sürpriz

DÖŞEMEALTI'NDAKİ Halil Akyüz Huzurevi’ni ziyaret eden Kemer ASMEK Saç Bakımı ve Yapımı kursiyerleri, huzurevindeki yaşlılara bayram sürprizi yaptı. ASMEK kursiyerleri, huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramı’na en güzel şekilde girmeleri için tüm hünerlerini gösterdi. Kursiyerler, özel olarak ilgilendikleri huzurevi sakinlerinin isteklerini de kırmayarak, kendi talepleri doğrultusunda saç kesimi, saç boyaması, saç bakımı ve cilt bakımı yaptı. ASMEK kursiyerleri huzurevinde büyükleriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Hem huzurevinde kalan kıymetli büyüklerimizi bayrama hazırladık hem de şimdiden ellerini öpüp bayramlaştık. Büyüklerimizin bizim bugünlere gelmemizde çok önemli emekleri var. Onları her zaman hatırlamalıyız" ifadelerinde bulundu.