Antalya'da hortum seraları yerle bir etti

KUMLUCA ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Orta mevkiinde saat 14.00 sıralarında oluşan hortum, seralar ile enerji nakil hatlarına zarar verdi. Sakin havada aniden meydana gelen hortumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, hortum çok sayıda plastik ve cam seraya büyük oranda zarar verdi. Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, "Bir anda denizden geldi, yıktı geçti. Devletimizden çiftçilerimiz için yardım bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise, "Denizden geldi, dağa doğru gitti. Cam seraları kırdı. Kırık camları plastik seranın üzerine attı. Camlar plastik sera örtülerini kesti. Plastik seraları değiştirebiliyoruz. Ama camlar kırılınca toprağa karışıyor. Artık toprağı da işleyemiyoruz. Çok zarar gördük, perişan olduk" dediler.

Hortum sebebiyle elektriklerin de kesik olduğu mahallede elektrik dağıtım kurumu enerji nakil hatlarındaki hasarı gidermeye çalışıyor. Vatandaşlar ise ürünlerinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için seralarını tamir etmeye başladı