Antalya'da havuza balıklama atlayan turist öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, Göynük Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otele tatil yapmaya gelen Rusya uyruklu Sergei Yakovlev (37), otelin havuzuna balıklama atladı.
Yakovlev, başını havuzun zeminine çarparak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kendinden geçen Yakovlev su yutmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Yakovlev'e kalp masajı yaparak Kemer’deki özel bir hastaneye götürdü. Yakovlev, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rus uyruklu şahsın cenazesi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, burada adli tabip nöbetçi savcılıkça yapılan inceleme sonucu düzenlenen tutanakla birlikte Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna sevk edildi.
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