Antalya'da Hava Destekli Trafik Denetimi

İL Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında, Antalya'nın Finike, Elmalı ve Kaş ilçelerinde havadan trafik kontrolü yapıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde her zaman denetim yapıldığı algısını oluşturmak amacıyla ekipler, eş zamanlı havadan ve karadan trafik kontrolü gerçekleştirdi.

Kontrolde trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 araç sürücüsüne, 8 bin 887 lira para cezası uygulandı. Dört araç trafikten men edildi.

Yol kontrol noktasına girmek istemeyen bir araç, havadan yapılan denetimle tespit edilerek trafik timlerine bildirildi.

Şüpheli aracın trafik timleri tarafından yapılan kontrolünde sürücü E.Ç'nin, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan arandığı tespit edilerek, şüpheli gözaltına alındı.