Antalya'da hastalara 'moral' konferansı

HASTANENİN Cumhuriyet Salonu'ndaki konferans, '14 Mart Tıp Bayramı ve Dünya Böbrek Günü' kutlama mesajlarıyla başladı. Konferansa katılan AK Parti Muratpaşa Belediyesi Başkan Adayı Gökçen Enç, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı ve Dünya Börek Günü'nü kutlayarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstererek, "Sağlık çalışanlarına şiddete sıfır tolerans" dedi. Enç, başına klinik amblemli şapka takıp, Nefroloji Kliniği ve Organ Nakli Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğraf çektirdi.

'BÖBREĞİNİZE SÖZ VERİN'

Konferansta 'Sağlıklı Yaşayalım' başlığıyla sunum yapan Dr. Ayça İnci ise Türkiye'de 7.5 milyon kişinin kronik böbrek hastası olduğuna dikkat çekerek, 'Böbreğinize Söz Verin Tuza Hayır Deyin', 'Böbreğinize Söz Verin Sigaradan Uzak Durun', 'Böbreğinize Söz Verin Susuz Bırakmayın' sloganlarıyla böbrek rahatsızlıklarının nedenlerini, gereksiz ilaç kullanımının sakıncalarını sıraladı, günde en az 2 litre su içilmesini önerdi, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Hastane yöneticilerinden Dr. Halil Yalçın da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binalar ve kliniklerle daha da büyüyerek geliştiğini, konforlu hale getirildiğini, organ nakli ünitesinin de tam donanımlı hale dönüştürüldüğünü anlattı.

19 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR

Dr. Tuğrul Çakır, organ naklinin önemi üzerinde durdu, böbreğin vücuttaki işlevini, önemini dillendirdi. Dr. Çakır, "Böbreğimiz kanı günde 300 kez süzüyor. Ülkemizde her 20 kişiden biri hasta ancak bunlardan 19'u hasta olduğunun farkında değildi" dedi. Şeker ve tansiyon hastalarının mutlaka takip altında olmaları gerektiğine de değinen Çakır, "Ülkemizde 19 bin kişi organ nakli bekliyor" dedi.Nefroloji Kliniği ve Organ Nakli Merkezi hemşiresi Figen Kurt ise hasta ve yakınlarına, 'Motivasyon'un sağlık açısından önemini anlattı.

ASLA HAYATA KÜSMEYİN

Konferansa katılan ve 7 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdürdükten sonra böbrek nakliyle yaşama tutunan Eşref Bulut ise anılarını anlattı. Bir gece telefonla aranarak böbrek nakli yapılacağını haberinin verildiğini kaydeden Bulut, "Rahatsızlığım süresince hiç moralimi bozmadım. Bir gün iyileşeceğimi, eski sağlığıma kavuşacağımı hep düşündüm. Diyaliz de hastayı hayata bağlıyor. Asla hayata küsmeyin, yaşadığınızı fark edin. Organ nakli için ameliyathaneye mutlu girin" diye konuştu.

Hastalardan Süleyman Işık ise yazdığı 'Tıp Bayramı' başlıklı şiiri okudu, hastaların yaşaması için yoğun çaba gösteren doktor ve hemşirelere teşekkür etti.