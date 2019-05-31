Antalya'da hacca gitmek için ameliyat oldu

ANTALYA'DA yaşayan 7 çocuk annesi Gülten Tez, 1,5 yıl önce geçirdiği guatr ameliyatından sonra ses telleri felci nedeniyle zaman içinde zorlukla nefes almaya başladı. Geceleri tıkanan, yürüyemeyen, bir kat merdiven bile çakamayan Tez, çok istediği kutsal topraklara bu halde gidemeyeceğini düşünerek derdine çare aramaya başladı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran Tez, ameliyat olması gerektiği söylenince bir an tereddüt etmeden hacca gidebilmek için ameliyat olmaya karar verdi.



HAC ÇIKMASAYDI BELKİ AMELİYATA KARAR VEREMEZDİM

İki ay önce geçirdiği Thornell operasyonunun (ses tellerinin gırtlağa yapıştığı kıkırdağın çıkarılması) ardından 1,5 yıldır ilk kez rahat uyku uyuduğunu belirten Tez, "Şimdi Allah nasip ederse hacca gideceğim. 9 Temmuz'da ilk kafileyle gitmek için hazırım. Eğer hac çıkmasaydı belki ameliyat olmayacaktım. Doktorum bu şekilde hac görevimi yapamayacağımı, yürürken sıkışacağımı ve bayılabileceğimi söyleyince hemen karar verdim" dedi.



OPERASYONLA HAVA YOLU GENİŞLETİLDİ

Tez'in ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Uzman Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz, hastanın 1,5 yıl önce guatr ameliyatı nedeniyle ses teli felci geçirdiğini, kendilerine solunum sıkıntısı nedeniyle başvurduğunu belirtti. Hastayı değerlendirdiklerinde Thornell operasyonu yapmaya karar verdiklerini belirten Dr. Yılmaz, operasyonda hastanın ses teli kıkırdağının bir kısmını çıkarıp hava yolunu genişlettiklerini anlattı. Dr. Yılmaz, "Ses telinin gırtlağa yapıştığı kıkırdaktan 0,5 x 1 santim büyüklüğünde kıkırdak dokusu çıkardık. Böylece rahat soluk alıp verebilir hale geldi. Yürüyerek merdiven çıkabilir duruma geldi" diye konuştu.



AMELİYAT YAPTIKLARI 3'ÜNCÜ HASTA

Thornell operasyonunun önceki yıllarda gırtlağa kalıcı bir delik açılarak yapıldığını anlatan Dr. Yılmaz, "Biz bu tekniği biraz farklı şekilde uygulayarak uzun süreli delik olmamasını sağlamaya çalıştık. Hastamız şu anda iyi durumda" dedi. Gülten Tez'in bu operasyonun uygulandığı iki taraflı ses teli olan 3'üncü hasta olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Yılmaz, "Biz tek taraflı ses teli felci olan hastalara da ameliyat yapıyoruz ama o tip hastalara enjeksiyon ile tedaviyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



