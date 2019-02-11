Antalya'da gözler tanzim satışlarda

ANTALYA’da art arda yaşanan afetler ve artan maliyetlerle çiftçinin zora düşmesinin ardından seralara yönelik düşük faizli kredi desteğinin açıklandığı toplantıda, sektör temsilcileri tarladaki ürünlerin halka nasıl ulaştırılacağını da ele aldı. Antalya ve ilçelerinde açılan sebze meyve tanzim noktalarının nasıl işlerlik kazandırılacağının masaya yatırıldığı toplantıda, yeni sistemin yapı taşının kooperatifler olacağı ve ürün satışında aktif rol oynayacakları belirtildi.

‘MASRAFLAR DA DÜŞÜNÜLSÜN’

Ziraat Bankası’nın çiftçiye kredi desteğinin önemli bir adım olduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, ancak koşullarındaki teferruata dikkat çekti. Ziraat Bankası kredilerinde zorunlu olan Çiftçii Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin Antalya’daki 170 bin çiftçinin yaklaşık 30 bininde olduğunu ifade eden Doğan, ayrıca kredi için yapı denetim istendiğini, afet sigortası gerektiğini belirterek, üreticiye verilen destekte bu masrafların düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Tarım kredi kooperatiflerinin bir hafta içinde tanzim noktalarında satışa başlayacağını belirten Doğan, Kumluca, Demre, Finike gibi ilçelerinde üreticiden alınacak ürünlerle satış yapılacağını, ancak halde daha avantajlı koşullarla karşılaşan üreticinin yine komisyoncuyu tercih edeceğini söyledi.

KOOPERATİFLERİN ALTYAPISI

Köylerdeki tarım kredi kooperatiflerine tanzim satış yapmaları için yazı gönderildiğini aktaran Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, bu değişikliğe kooperatiflerin hazır olmadığını ifade etti. Akcan, “Türkiye genelinde 170 hal 30’a düşürülecek. Biz geçen hafta boyunca Ankara’dan gözlem için gelen Tarım Bakanlığı görevlilerine Antalya’daki sebze meyve satış sistemini ve fiyatları gösterdik. Burada fiyatlandırma ve tedarikte bir sorun olmadığını gördüler. Önümüzü görebilmemiz için bir an önce bilgi verilmesini istiyoruz” dedi.

DEVLETTEN UZUN VADELİ SERA KREDİSİ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu için kredi desteğini açıkladığı toplantıda, çiftçiye 7 yıl vadeli, iki yıla kadar anapara ödemesiz, yatırımın yüzde 75’ine kadar ve yüzde 8,25 faizle kredi imkanı sunuldu. Yeni sera yapacaklar, atıl durumdaki seralar ve mevcut seraları modern hale getirmek isteyenleri kapsayan kredi imkanı için tüm Ziraat Bankası şubelerine başvurular başladı.