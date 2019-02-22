Antalya'da gözaltına alınan futbolcular serbest kaldı

Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali'nde oynayan ve girdikleri AVM'de mağazadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 futbolcu, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da gözaltına alınan futbolcular serbest kaldı
banner404

HIRSIZLIK olayı çarşamba günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bulunan AVM'deki bir mağazada meydana geldi. Mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler, alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere 9 parça eşyanın çalındığını tespit etti. Görevliler durumu polise bildirdi. İnceleme başlatan ekipler, işyeri ve AVM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının saat 17.45 sıralarında gerçekleştiğini belirleyen polis, aynı saat aralığında gelen müşteriler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takiple şüphelilerin 5 kişi olduğu belirlendi. Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek'te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B., Kakha K., Papuna M., Data S. ve Guram M.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali oyuncuları olduğu belirlendi. Sağlık kontrolllerinden sonra emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 Gürcü, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan açıkladı! O kredi borçları yapılandırılacak
Bakan açıkladı! O kredi borçları yapılandırılacak
  1. EKONOMİ

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479