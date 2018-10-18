Antalya'da genç kızın yırtılan kulak zarına 45 dakikada çözüm

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klasik kulak ameliyatlarındaki kesi, pansuman, ağrı ve dikiş aldırma gibi dezavantajların tamamı ortadan kaldırılarak izsiz ve cerrahi bir kesim olmadan yeni bir yöntem olan kulak zarı onarımı (Timpanolasti) başarıyla yapılıyor. Muratpaşa ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki evli Sedef Şen, 8 yıl önce sağ kulağında başlayan akıntı zamanla işitme kaybına neden oldu. Birkaç hastaneye başvurmasına rağmen sonuç alamayan Şen, araştırmaları sonucunda son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz servisine başvurdu. Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk tarafından sağ kulağı muayene edilen ve bir dizi tetkik yapılan Şen'in kulak zarının delik olduğu ve ameliyat yapılması gerektiği belirtildi. Kısa süre önce 45 dakikalık bir operasyonla kapalı yöntemle kulak zarı onarılan Sedef Şen, yeniden sağlıklı şekilde duymaya başladı. Aynı problemi yaşayan anne Sıdıka Narman da kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı olacak.

"Başarı oranı yüzde 90'ın üzerinde"

Operasyonu gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk, işitme kaybı yaşayan, kulak zarında delik olan hastalara kapalı kulak zarı ameliyatı yaptıklarını söyledi. Ameliyatın özelliklerinden bahseden Doç.Dr. Selçuk, "Ameliyatımız klasik ameliyattan farkı kulak arkasına veya önüne kesi yapamıyoruz. Ameliyat sonrası sargı olmuyor, kulak tıraşı yapılmıyor .1.5 yıldır Antalya’da bu ameliyatı başarıyla yapıyoruz. Yaklaşık 70’in üzerinde hastayı ameliyat ettik ve başarı oranımız yüzde 90’ların üzerindedir" dedi.

"45 dakikalık operasyon"

Kulak zarı delinmesi ya da akıntısının enfeksiyona bağlı olmasının yanında darbeye bağlı ani olarak da oluşabileceğine değinen Doç.Dr. Selçuk, "Bizim hastalarımızın yaş aralığı 15 ile 70 arası. İleri yaştaki hastalarımızda da başarı oranı yüksek. Kısa süren bir ameliyat, hasta anestezi almıyor. 45 dakikada operasyonumuzu tamamlıyoruz. Kulak önündeki kıkırdak bölgeden aldığımız parçayı endoskoplarla kapalı olarak kesisiz kulak zarının delik bölünme yerleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bir gün hastanede kalıyorlar"

Genelde kendilerine işitme kaybı, söyleneni anlamama, kulak akıntısı ve kulak zarı delik olan hastaların başvurduğunu kaydeden Doç. Dr. Selçuk, "Delik kapanırsa işitme kayıpları düzeliyor. Orta kemikçikle korunduğu için daha sonra gelişebilecek işitme kayıplarını önlüyoruz. Yakınlarını daha rahat duyuyorlar. Bir gün hastanede kalıp sosyal hayatlarına dönüyorlar. Yurt dışından da hastalarımız bu ameliyatı yaptırıyor" dedi.

Sedef Şen ise 8 yıl önce kulağında akıntılar başladığını çeşitli hastanelere başvurmasına rağmen durumun damla ile çözülmeye çalışıldığını belirtti.

"Yanlış anlıyordum"

Zamanla sağ kulağında işitme kaybı oluşmaya başladığını aktaran Şen, "Karşımda konuşan kişiyi anlayamıyordum. Çok soru soruyordum. Bana adımı soruyorlar ben yaşımı söylüyordum. Anlamada zorluk çekiyordum. Evlendikten sonra eşimin ailesi bu durumu fark etti. Hastaneye gittik yine damla verdiler. Cihaz takmamı söyleyenler oldu" dedi.

"Kalabalık ortama giremiyordu"

Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini ve kapalı kulak zarı ameliyatı olduğunu dile getiren Şen, "Şu an çok iyi duyuyorum. Önceden baş dönmem, gözlerimde kararma, eğilince beynimden bir şey akıyor gibiydi. Anlayamadığım için çok kalabalığa giremiyordum muhabbet edemiyordum. Yeniden hayata başladım. Annemde de aynı sorun vardı, o da kısa süre sonra ameliyat olacak" dedi.

Anne Sıdıka Narman ise Antalya'ya Mersin'den geldiğini, kapalı kulak zarı ameliyatıyla yeniden sağlıklı duymayı hayal ettiğini belirtti.