Antalya'da ’Genç Kalemler Yazıyor’ projesi

DÖNEM sonuna kadar sürecek olan bu proje kapsamında yazar Sinan Onur ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri rehberliğinde istekli öğrencilerle her hafta düzenli yazma çalışması yapılarak gençlerin okuma alışkanlıklarının gelişmesi sağlanacak. Ayrıca gizli yeteneklerinin ortaya çıkması , araştırma ve sorgulamaya yönelik merak ve ilgi oluşturma. yazmayı tutku haline getirecek geleceğin yazarlarının yetiştirilmesi hedefler arasında.

Proje ile öğrencilere okuduklarını değerlendirme ve eleştirebilmesi, duygu, düşünce ve gözlemlerinin edebi bir üslupla ifade edebilme ve yazabilmesi, öğrencilerin kelime haznesinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin planlanması, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin geliştirilmesi, yazım ve noktalama kurallarına uyarak bir metin oluşturabilme , yazı yazma yeteneklerinin gelişmesine bağlı olarak iletişim ve sosyal becerilerinin artması, öğrencilerin kendini rahatlıkla ifade etmesi sayesinde psikolojik anlamda daha güçlü olmalarının sağlanması, proje kapsamında gündemi ve güncel yayınları takip edebilme alışkanlığının kazandırılması eğitimleri veriliyor.

Envar Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Mehmet Ali Sarıca, öğrencilerin bu anlamlı projede bir araya gelmesinden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek bu yazıların proje sonunda kitaplaştırılacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 13:07