Antalya'da gaziler onuruna yemek

ANTALYA Valiliği ev sahipliğindeki yemeğe, Vali Münir Karaloğlu, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Başsavcı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer ve Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik katıldı.

Gazi ve gazi yakınlarının katıldığı yemekte birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Yemeğin ardından İl Müftüsü Osman Artan eşliğinde dua edildi.

Vali Münir Karaloğlu, “Eskiden silahla, topla geliyorlardı bugün ekonomik saldırıyla geliyorlar. Ecdadımız nasıl bu toprakları korumak için şehit ve gazi olduysa, bizler de vatanımızı korumak için şehit olmaya, gazi olmaya hazırız. 15 Temmuz gecesi darbe değil, işgal girişimine karşı hep birlikte karşı durduk. Bu duygularla dünyadan göçen şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.