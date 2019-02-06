Antalya'da fırtına felaketi! İki okulun çatısı uçtu

ANTALYA'NIN batı ilçeleri olan Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta fırtına etkili oldu. Fırtınada en çok hasarı Kaş ilçesi gördü. Fırtına nedeniyle ilçede yaklaşık 500 dönümlük sera alanı zarar gördü. Çiftçilerin hasada getirdiği ürünler yıkılan seraların altında kaldı. İlçede Turan Erdoğan Fen Lisesinin bahçesindeki kamelya ve spor kompleksi yıkıldı. Aynı okulun yerleşkesinde Hüseyin Haluk Yılmaz Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Çatından kopan parçalar okul bahçesine düştü. Ayrıca Kaş İmam Hatip Lisesinin çatısı da aynı şekilde fırtına nedeniyle uçtu.

Öte yandan fırtına nedeniyle onlarca kızılçam ağacı yerinden söküldü ve elektrik hatları zarar gördü. Yıkılan elektrik direklerinin ardından birkaç mahalle enerjisiz kaldı. Çalışmalarını sürdüren elektrik şirketi görevlileri hatlara yeniden akım vermek için büyük çaba sarf ediyor.

"Can kaybı ve yaralımız yok"

Zarar gören Kaş İmam Hatip Lisesi ve Turan Erdoğan Lisesinde incelemelerde bulunan Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, uyarıların ardından önlemlerin alındığını ve vatandaşların da bilgilendirildiğini söyledi.

Kaş’ın batı bölgelerinden Yeşilköy, Kınık, Ova, Çayköy ve Palamut Mahallerinde fırtına nedeniyle seralarda zarar meydana geldiğini dile getiren Kocaer, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bazı çatılar zarar gördü, ağaçlar yıkıldı. İki okulun çatısı hasar gördü. Biz de belediye olarak elimizden gelen çalışmayı gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor, devletimizin desteğiyle yaralar sarılacaktır" dedi.

Palamut Mahallesi’nde çiftçilik yapan ve yaklaşık 2 dönüm kapya biber serası yıkılan Abdurrahman Bulut ise, "Gece yarısı şiddetli rüzgar başladı. Seralarımız yıkıldı, doğal afet. Tam hasada gelmişti biber. Bu mahallede yüzde 90 seralar zarar gördü" ifadelerini kaydetti.