Antalya'da festivale gelen İranlı turistlere bilet şoku

KONYAALTI Kemer yolu üzerinde bulunan Büyük Çaltıcak Piknik ve Etkinlik Alanı'nda 7 gün sürecek ve onlarca konserin düzenleneceği festival için İran'da bir tur şirketi bilet sattı. İddiaya göre ödemeleri aylar öncesinden yapan İranlı turistler, festival için yaklaşık 50 otobüsle Antalya'ya geldi. Festivalin başladığı gün alana girebilen turistler alanda bulunan çadır sayısının yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşadı. Her şeyden habersiz şekilde giriş için kapıda bekleyen yüzlerce turist, biletleri olmadığı gerekçesiyle festival alanına alınmadı. Biletlerini tur şirketi üzerinden aldıklarını belirten turistler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren jandarma ekipleri olayı büyümeden sonlandırdı. Turistlerle birlikte festival alanına gelen tur şirketi yetkilisinin iddiaya göre kaçmasının ardından, İranlı turistler tekrar alana girmek istedi. Bazı turistler ise alanın etrafını kapatan tel örgüleri yıkarak girmeyi denedi.

ALANA ARAÇ GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Çabalarından sonuç alamayan ve tur şirketi yetkilisine ulaşamayan turistler, alanın girişinde oturma eylemi başlattı. İçeri araç giriş çıkışını kapatan İranlılar ile yetkililer arasında yeniden tartışma yaşandı. Eylemlerinden vazgeçmeyen turistlerin durumu için jandarma ekipleri etkinliği düzenleyen firmanın yetkilileri ile görüşmeye başladı.

YOL KENARINDA OTURDULAR

Etkinlik alanı karşısında park halinde bulunan otobüslerine dönen bazı turistler bir çözüm bulunması için beklemeye başladı. Alana giremeyen bazı turistler yol kenarında otururken, bazıları ise farklı ulaşım yollarıyla kent merkezine gitti. Yol ortasında bavullarıyla yürüyen ve oturan turistlerin trafiği tehlikeye düşürmesinin ardından çok sayıda trafik polisi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ve organizasyon şirketi yetkilerinin, tur şirketi sahibine ulaşma çabaları sonuçsuz kalırken turistlerin bekleyişi saatlerce sürdü.