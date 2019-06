Antalya'da faytonculara at ve araba bedelleri ödendi

Antalya genelinde 10 Haziran tarihi itibarıyla faaliyetlerine son verilen faytonculara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından at ve araba bedelleri ödendi. Her faytoncuya 2 at ve araba bedeli olarak 20 bin TL ödeme yapıldı.