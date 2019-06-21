Antalya'da faytonculara at ve araba bedelleri ödendi

ÇEVRE dostu ve hayvan haklarına saygılı belediyecilik anlayışıyla Antalya genelinde faytonculuk faaliyetlerine son verilmesi yönünde karar alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, faytonculara verdiği sözü yerine getirdi. Antalya dahilinde 21 faytoncuya at başı 5 bin TL, araba bedeli olarak da 10 bin TL olmak üzere 420 bin TL ödeme yapıldı. Alanya ve Manavgat'ta bulunan 5 faytoncuya ise ödemeleri belgeleri tamamlandıktan sonra yapılacak.

FAYTONCULARDAN BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nde paralarını teslim alan faytoncular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Fayton sahipleri Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacak olmanın da heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, kendilerini mağdur etmeden bu sorunu çözen Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.