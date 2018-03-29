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Antalya'da evleri su bastı

Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış bazı mahallerde su baskınlarına yol açtı. İnşaat için kazılan alanda biriken sular, bitişiğindeki binanın zemin katındaki ters dubleks evin bodrum katını sular içinde bıraktı. 

Antalya'da evleri su bastı

Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış bazı mahallerde su baskınlarına yol açtı. İnşaat için kazılan alanda biriken sular, bitişiğindeki binanın zemin katındaki ters dubleks evin bodrum katını sular içinde bıraktı. 

29 Mart 2018 Perşembe 18:52
Antalya'da evleri su bastı
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ANTALYA'DA özellikle kent merkezinde etkili olan yağmur hem araç sürücülerine hem de ev sahiplerine zor anlar yaşattı. Yağmur sebebiyle bazı yollarda göçükler oluşurken, bazı mahallelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Son 24 saat içinde metrekareye 149 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde Dutlubahçe Mahallesi'nde inşaat çalışması için kazılan alanda biriken yağmur suları, bitişik binadaki ters dubleks evin bodrum katlarını doldurdu. Yaklaşım yarım metre suyla dolan iki daire kullanılamaz hale geldi. Yataklar, koltuklar ve diğer ev eşyalarının suyun içinde adeta kaybolduğu eve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekipler vidanjörlerle evdeki suyu boşaltmaya çalıştı. 
Yağmurun dün akşamdan bu yana yağdığını ve evinin göz göre su içinde kaldığını söyleyen ev sahibi Yıldız Kurt, "Dün akşam yağış başladı sabaha kadar böyle oldu. Yan bina yıkıldığı için buraya sıçradı. Yatak odası, genç odası var. Hepsi gitti. Mağdur durumdayız. Gece yukarıda uyuduk. Bu yıl ilk kez oldu. Yandaki bina yıkılınca böyle oldu. 2,5 senedir burada yaşıyorum ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık" dedi. 
Antalya merkeze 149, Döşemealtı’na 88, Aksu’ya 75, Kemer’e 71, Gündoğmuş’a 62, Serik’e 61, Alanya’ya 58, Finike’ye 53, İbradı’ya 51, Gazipaşa’ya 50, Manavgat’a 45, Akseki’ye 44, Kumluca’ya 38, Korkuteli’ne 31, Kaş’a 31, Demre’ye 28 ve Elmalı’ya 26 kilogram yağışın düştüğü belirlenirken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaYağmurEvSu
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