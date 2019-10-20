Antalya'da ev alevlere teslim oldu
Antalya’da bir dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu
GÜNCEL 20.10.2019, 12:26
EDİNİLEN bilgiye göre, dün Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5126. Sokak'taki, 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki Abdullah Atmaca'ya ait dairede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangının söndürülmesini izledi. Yangın esnasında korktuğu gözlenen 5 yaşlarındaki bir çocuğu, başka bir çocuğun sarılarak sakinleştirmeye çalışması da dikkat çekti.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Altay
|7
|12
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Deportivo Alaves
|9
|11
|14. Real Valladolid
|8
|10
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Celta de Vigo
|9
|9
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2